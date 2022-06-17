Trabzonspor'da 3 sezon forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonun başında 1.8 milyon euro'ya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan Ganalı futbolcu Ekuban Süper Lig'e geri dönebilir.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'e geri dönüyor! Kanarya'dan Caleb Ekuban bombası
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattını şekillendirmek isteyen sarı lacivertli ekip, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ın peşine düştü. Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Kanarya, bir de Ekuban hamlesini yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
Bu takımınsa son dönemde flaş transferlerle sükse yapan F.Bahçe olduğu iddia edildi.
Çizme basınından Sky Italia'nın iddiasına göre Ekuban'ın İtalya macerası sona erecek.