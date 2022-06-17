FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil için flaş sözler! "Emekli olma olasılığı yüksek"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından da kadro dışı süresi devam eden Mesut Özil'in menajerinden gündem yaratacak açıklama geldi. Özil'in menajeri Erkut Söğüt yaptığı açıklamada "Mesut'un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum, bunu göremiyorum. Sadece Fenerbahçe, bu kadar. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var, eğer mecbur kalırsa başka kulüp aramaktansa emeklilik olasılığı daha yüksek." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2022- 21:40