Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verirken forvete İranlı Mehdi Taremi gündeme geldi.
Fenerbahçe'de forvet transferinde sürpriz aday! Mehdi Taremi için teklif yapıldı
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Yeni sezonda gol yollarında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir ismi geldi. Kanarya, Porto formasıyla bu sezon 26 gol kaydeden Mehdi Taremi için teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Geçen sezon Porto'da harikalar yaratan 32 maçta 20 gol atıp 13 asist yapan İranlı yıldız için Sarı-Lacivertliler Portekiz kulübünün kapısını çaldı.
Takvim'in haberin göre; Jorge Jesus'un listesinde yer alan Mehdi Taremi'nin Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor.