Fenerbahçe'de forvet transferinde sürpriz aday! Mehdi Taremi için teklif yapıldı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Yeni sezonda gol yollarında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir ismi geldi. Kanarya, Porto formasıyla bu sezon 26 gol kaydeden Mehdi Taremi için teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2022- 06:40