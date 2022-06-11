Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza, kötü bir haber paylaştı. Eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile babası Adenir Rodrigues de Souza'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Adenir Souza'nın 67 yaşında olduğu ve pankreas kanseri ile mücadele ettiği ifade edildi.

Alex paylaşımında, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız. Biz kalanlar, yollarımızı takip etmek için gereken ışığa sahip olabiliriz. Her şey için teşekkürler. Seni çok sevdim yaşlı adam. Ve hep seni seveceğim" ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe de resmi sosyal medya hesabından Alex de Souza'ya başsağlığı mesajı paylaştı. Sarı-lacivertliler mesajında, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza'ya Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.