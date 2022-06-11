Takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE HABERİ - Santa Clara başkanından transfer açıklaması! Lincoln Henrique...
Fenerbahçe transfer haberi: Takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takıma kazandırmak istediği orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'de önemli bir gelişme yaşandı. Portekiz ekiplerinden takımlarından Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun, oyuncusunun transferine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Jesus'un orta sahaya takviye için gözüne kestirdiği Lincoln Henrique'de önemli gelişmeler yaşanıyor...
Sarı-lacivertli yönetim girişimlerini sürdürürken, Brezilyalı oyuncunun forma giydiği Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun, Sabah'a açıklamalarda bulundu.