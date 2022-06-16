Fenerbahçe, PSV Eindhoven kulübünden Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BRUMA: ÇOK MUTLUYUM

Sarı-lacivertli takıma imza atmasından sonra konuşan şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Şu an çalışmalara başlamaya hazırım. Umarım ki ligi kazanırız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koyabiliriz.

Daha önce Türkiye'de oynamıştım. Bu ligi çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi de çok iyi biliyorum, çok büyük bir kulüp. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanmak için oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde başarılı olmak istiyoruz.

Hocayı çok iyi tanıyorum. Çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Jesus ile çalışacağım için çok şanslıyım. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Taraftarlar bizim için çok önemli. Ligi şampiyon olarak tamamlamamızı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmamızı istiyorlar. Her şey mümkün. Bu hedefler için çok sıkı çalışacağız.

İyi futbol oynayarak, sıkı çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Çok gol atmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

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