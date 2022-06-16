Ferdi Kadıoğlu gerçeği ortaya çıktı! Çaykur Rizespor'un kapısından dönmüş

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un sarı lacivertlilerin genç yeteneğini transfer etmek istediği ortaya çıktı. Karadeniz temsilcisinin eski sportif direktörü Yılmaz Bal, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş detayı açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2022- 12:38