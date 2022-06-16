Ferdi Kadıoğlu gerçeği ortaya çıktı! Çaykur Rizespor'un kapısından dönmüş
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un sarı lacivertlilerin genç yeteneğini transfer etmek istediği ortaya çıktı. Karadeniz temsilcisinin eski sportif direktörü Yılmaz Bal, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş detayı açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 16.06.2022- 12:38
ALİ KOÇ, FERDİ TRANSFERİNE TRANSFERE ONAY VERMEDİ
Ferdi Kadıoğlu'nun Çaykur Rizespor'a transferinin bizzat Ali Koç tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı. Çaykur Rizespor'un eski sportif direktörü Yılmaz Bal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu bilgiyi teyit etti.
BAL: ALİ BEY, OYUNCULARDAN BEKLENTİLERİNİ BİZE ANLATMIŞTI
Yılmaz Bal, verdiği röportajda ise "Biz, Vedat Muriqi'nin transferi için dönemin sportif direktörü Damien Comolli ve Ali Koç Başkan ile görüşmüştük. O dönem takas formülü masadaydı. Biz, Rizespor olarak Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Yasir Subaşı'yı istemiştik. O dönem sayın Ali Koç, 'Bu oyuncular bizim geleceğimiz. Kendilerinden ilerleyen dönemlerde çok şey bekliyoruz. Bu oyuncuları veremeyiz' dedi. Sonra önümüze başka bir liste sunuldu ve o listeden diğer oyunculara baktık, seçimler yaptık. Muriqi transferinin uzamasının sebebi de oydu" açıklamasını yaptı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray ile Fenerbahçe, Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriqi transferini bitirmek için harekete geçmişti. O dönem Rizespor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmüş, Kosovalı golcü sarı-lacivertlilere transfer olmuştu. Fenerbahçe, Rizespor'a Muriqi transferi için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli dışında Oğuz Kağan Güçtekin (kiralık), Burak Albayrak (bonservis), Tarık Çetin (bonservis), Mahsun Çapkan (bonservis), Barış Alıcı (kiralık) gibi isimleri göndermişti. Rizespor, Muriqi'nin bir sonraki satışından (Fenerbahçe'den Lazio'ya gitmesi) yüzde 15 pay da almıştı.