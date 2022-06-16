Fenerbahçe'den TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun mesajı
Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu’nu yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tebrik mesajı. Sarı-lacivertliler, "Göreve yeni başlayan TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz. " ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.06.2022- 20:00
Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde;
Son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını,
TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla
Her kulübe eşit mesafede durmasını,
Sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını,
Mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor;
Göreve yeni başlayan TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz.