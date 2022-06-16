Fenerbahçe transfer haberi: Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yeni hedef Flamengo forması giyen Bruno Henrique'ydi. Ancak şok eden bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız ciddi bir şekilde sakatlandı. İşte detaylar...

Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından Fenerbahçe'nin transfer için anlaşma sağladığı Bruno Henrique için Flamengo ile görüşmeler son aşamaya geldi. Sarı-lacivertlilerin Brezilya temsilcisiyle son detayları görüştüğü yıldız futbolcu dün gece sakatlandı.

ASİST YAPTI

Brezilya Serie A'nın 12'nci haftasında Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı müsabakaya Bruno Henrique ilk 11'de başladı. 31 yaşındaki futbolcu, dakikalar 6'yı gösterdiğinde Ayrton'un attığı golde asist yapan isim oldu. Brezilyalı futbolcu ve takım arkadaşlarının bu sevinci kısa sürdü.

AĞLAYARAK KENARA GELDİ

Müsabakanın 14'üncü dakikasında ev sahibi takımın başarılı stoperi David Luiz bir sakatlık yaşadı. Topsuz alanda bir sakatlık yaşayan David Luiz kendisini riske etmedi. Tecrübeli savunmacı oyuna devam edemedi ve yerini Leo Pereira'ya bıraktı. Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren kötü haber ise 22'nci dakikada geldi. Flamengo'nun hızlı gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Bruno Henrique rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı. Marllon'un omuz attığı pozisyonda yere ters bir şekilde basan tecrübeli futbolcu yerden uzun bir süre kalkamadı. Sağlık görevlilerinin oyun alanındaki müdahaledesine rağmen devam edemeyen Bruno Henrique sedyeyle birlikte 25'inci dakikada gözyaşlarıyla kenara geldi. 31 yaşındaki oyuncunun yerine Vitinho kalan sürede görev yaptı. (Milliyet)