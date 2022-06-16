Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte rota orta saha takviyesine döndü. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, William Carvalho'dan sonra Jorge Jesus'un bir başka öğrencisi William Arao'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Sarı-lacivertliler, 6 numara pozisyonu için ilk aday konumundaki William Carvalho için görüşmelere devam ediyor. Real Betis ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli orta saha için bonservis pazarlıkları sürerken, William Carvalho'nun yüksek maaş beklentisi de transferi zora sokuyor.

Sarı-lacivertlilerin Jesus'un isteği doğrultusunda ilgilendiği isimlerden biri ise Flamengo forması giyen William Arao. 29 yaşındaki futbolcu için yakın zamanda nabız yoklanacak.

Yeni sezonun kadrosu için transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine katmıştı. (NTV Spor)