Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların takımdaki geleceği büyük önem taşıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luiz Gustavo ayrılacak mı? Jorge Jesus'tan flaş karar
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu. Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılacağı konuşulurken, Jorge Jesus da kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve yönetim koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertliler erken aksiyon planını hazırladı.