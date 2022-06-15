Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminin ardından sarı-lacivertlilerin rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
İŞTE O TAKIMLAR:
Monaco
Midtjylland / AEK Larnaca eşleşmesi galibi
Sturm Graz
Union Saint-Gilloise
DINAMO KIEV'İ TANIYALIM
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür.
Takımın teknik direktörü Türk sporseverlerin de yakından tanıdığı Rumen teknik adam Mircea Lucescu'dur.
Ukrayna ekibi maçlarını, 70.050 kapasiteli NSK Olimpiyskyi'de oynamaktadır.
Takımın güncel piyasa değeri transfermarkt verilerine göre; 97 milyon euro'dur.