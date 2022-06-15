Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından sarı-lacivertlilerin rakibi Dinamo Kiev oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 13:02 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022- 13:28