Transfer haberi: ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes karşısında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertli ekibin, Maccabi Tel Aviv forması giyen Scottie Wilbekin için devreye girdiği iddia edildi. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes karşısında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da gözler yeni sezon planlamasına çevrildi. Bu bağlamda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip, flaş bir ismi gündemine aldı.

İsrail basınında yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv forması giyen Scottie Wilbekin'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde sarı-lacivertlilerin Wilbekin için bir miktar bonservis bedeli ödeyebileceği belirtildi.

Bilindiği üzere 2018 yılından bu yana İsrail ekibinde görev yapan eski Floridalı oyun kurucunun Türk pasaportu da bulunuyor. Wilbekin son Euroleague'de maç başına 15.4 sayı, 4.1 asist ve 1.5 top çalma ile oynadı.

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