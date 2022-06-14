Yer yerinden oynayacak! Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus liderliğinde transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, ilk transferini Lincoln Henrique'yi kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Transfer operasyonunu büyük br gizlilikle yürüten Kanarya'nın gündemine flaş bir oyuncu daha geldi. Brezilya basınında yer alan habere göre, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Manchester City'nin yıldızını istiyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)