TRANSFER HABERİ - Marcelo Fenerbahçe'ye doğru! Resmi teklif...

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'nin ana hedeflerinden biri sol bek transferi. Bu mevkide gündemdeki isimlerden biri de Marcelo. Fransız basınına yansıyan habere göre, Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'den teklif bekliyor. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 11:56 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022- 12:04