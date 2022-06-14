Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla start verecek..
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae için kesenin ağzını açtılar!
FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Avrupa takımları Kim Min Jae'nin peşinde. Güney Koreli defans oyuncusunun gelen transfer teklifleri oldukça dikkat çekici. İşte son gelen teklif ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Yeni yapılacak takviyelere kaynak yaratmayı amaçlayan yönetim, değerini bulan oyuncuların satışına onay verecek.