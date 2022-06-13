ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off finalinde Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sarı-lacivertlileri alınan şampiyonluğun ardından tebrik etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off finalinde Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sarı-lacivertlileri alınan şampiyonluğun ardından tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.