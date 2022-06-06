Fenerbahçe'nin Portekizli yeni teknik direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz sezon vatandaşı Vitor Pereira'nın yaptığı gibi üçlü savunma oynamayacak.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! Yeni sistem...
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilere 1 yıllık imza atan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, takımla ilgili stratejilerini belirledi. Fenerbahçe'yi 2.5 - 3 aydır izleyen tecrübeli çalıştırıcı, yeni sistemi oyunculara adepte edecek. İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de oynatmayı düşündüğü sistem... (FB spor haberi)
Maça göre sistem belirleyecek olan Jesus, A planı olarak dörtlü savunmayı belirledi.
Kaleci ve stoperlerinden memnun olan 67 yaşındaki teknik adam, sağ bekte Osayi ile devam edecek.