Fenerbahçe'de Jorge Jesus halinden memnun! "Bunu her hoca ister"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus halinden memnun! "Bunu her hoca ister"

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yapılan antrenman sonrası Portekizli teknik adam takımıyla bir konuşma yaparak, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister, yarın dinlenin pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 15:31