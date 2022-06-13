FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu ve Pelkas kararı! O maçı izledi ve...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kolları sıvadı. Oyuncular üzerine detaylı bir çalışma yapan Portekizli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu ve takımda geleceği merak konusu olan Dimitrios Pelkas hakkında kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Kanarya'nın başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'un imza attığı basın toplantısında deneyimli hocanın uzun süredir Fenerbahçe'yi takip ettiğini söylemişti. Usta çalıştırıcının Slavia Prag ile oynanan karşılaşma sonrasında Ferdi Kadıoğlu ve Dimitrios Pelkas için özel notlar aldığı öğrenildi. 67 yaşındaki teknik adamın bu iki oyuncu hakkında olumlu görüşünü kurmaylarıyla paylaştığı kaydedildi. Sol beke yerleşen Ferdi Kadıoğlu'nun kalması kesin. Yunan hücum oyuncusuyla da yola devam edilmesi bekleniyor.