Kanarya geçtiğimiz sezonlarda pahalı transferler yapmasına rağmen bir türlü nokta atışı bir forvet bulamamıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus sonrası Kanarya'dan dev transfer harekatı!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un talimlatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Önemli hamleler yapması beklenen Kanarya, uçakları bir bir indirecek. İşte transfer gelişmelerinin detayları...
Bu bölgede sürekli farklı isimler oynadığı için de istikrar sağlanamamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus, ön libero ile birlikte forvet pozisyonunda hata yapma lükslerinin olmadığını başkan Ali Koç'a bildirdi.
Fenerbahçe şu anda 4 oyuncuyla aynı anda görüşüyor. Bu oyunculardan en az 2'sinin gelecek sezon kadroda olması planlanıyor. İşte adaylar...