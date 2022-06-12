TRANSFER HABERİ: Brezilya'dan flaş iddia! Rafael Navarro Fenerbahçe'ye teklif edildi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerde forvet arayışı sürüyor. Brezilya'da görev yaptığı dönemde birçok oyuncuyu gözüne kestiren Jorge Jesus, transferde de Güney Amerika ülkesine ağırlık veriyor. Bu doğrultuda yönetim, takıma yapılacak takviyeler için rotasını Brezilya'ya çevirdi. Ülke basınının haberine göre, Palmeiras'ta top koşturan Rafael Navarro, Jesus faktörüyle Fenerbahçe'ye önerildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)