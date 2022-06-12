Şampiyonluk hedefiyle sezona giriş yapacak olan Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus istedi! Portekizli yıldız Türkiye'ye dönüyor
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Özellikle hücum hattını şekillendirmek isteyen sarı lacivertli ekibin gündemine flaş bir isim geldi. Deneyimli çalıştırıcı yıldız ismin transferine yeşil ışık yakında yönetim harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Takımı dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler nokta atışı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.
Portekizli çalıştırıcının listesine göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlar için somut adımlar atmaya başladı.