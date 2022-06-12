Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan 3 bomba birden! İmza an meselesi...
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli ekipte ilk imza gerçekleşmek üzere. Fenerbahçe, yapılan görüşmeler sonucunda yıldız oyuncunun kulübüyle ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya vardı. İşte o sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı isim... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler ilk imzayı Lincoln Henrique'ye attıracak gibi.
Takvim'in haberine göre resmi imza artık an meselesi...