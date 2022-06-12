Gelecek sezon Süper Lig'de 'şampiyon olacak kadroyu' kurmak isteyen Fenerbahçe, çiçeği burnunda teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışamalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mateo Cassierra'nın menajerinden flaş transfer açıklaması!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetimin hedefindeki bir başka isim daha ortaya çıktı. Yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü katması beklenen Kanarya'nın ilgisini, Mateo Cassierra'nın menajeri duyurdu. İşte detaylar...
Bilindiği üzere Portekizli teknik adamın ilk hedefi, hücum gücünü arttırmak.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Mergin Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia üçlüsüyle forvet hattını kurmuştu.