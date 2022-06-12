Fenerbahçe'ye transfer olduğu pek çok kişi tarafından oynayabilir mi soruları sorulan Serdar Dursun performansıyla büyülemeye devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun Avrupa'da manşetlerde! Cristiano Ronaldo...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Geçtiğimiz sezon başında takımında katılan Serdar Dursun performansıyla büyülemeye devam ediyor. Milli futbolcu hem Fenerbahçe'de hem A Milli Futbol Takımı'mızdaki golleri ve sevinçleriyle İtalya'da manşetlerde yer aldı. İşte Serdar Dursun ve Ronaldo detayları...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'ye transfer olduğu pek çok kişi tarafından oynayabilir mi soruları sorulan Serdar Dursun performansıyla büyülemeye devam ediyor.
Milli futbolcu sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 36 maçta görev aldı.
30 yaşındaki santrfor bu maçlarda 1996 dakika süre buldu.