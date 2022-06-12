FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun Avrupa'da manşetlerde! Cristiano Ronaldo...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Geçtiğimiz sezon başında takımında katılan Serdar Dursun performansıyla büyülemeye devam ediyor. Milli futbolcu hem Fenerbahçe'de hem A Milli Futbol Takımı'mızdaki golleri ve sevinçleriyle İtalya'da manşetlerde yer aldı. İşte Serdar Dursun ve Ronaldo detayları...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2022- 15:04