Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya kesenin ağzını açtı! O detay dikkat çekti...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerden Abdülkerim Bardakçı için flaş bir hamle geldi. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim adeta kesenin ağzını açtı ve girişimlerine hız verdi. İşte son detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli yönetim kolları sıvadı.
Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalar sürüyor.