Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile beraber Türkiye'ye gelen Mario Branco'nun, sarı lacivertlilerin yeni Futbol Direktörü olacağı konuşulurken, Branco'ya dair detayları fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın, Yunan gazeteci Stelios Stergiadis ile konuştu. Stergiadis, Branco'nın PAOK dönemini detaylıca anlattı. İşte o sözler...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Futbol direktörü Mario Branco için gündem olacak sözler!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertlilerde futbol direktörlüğü görevine Mario Branco getirildi. Branco ile ilgili çıkan iddialar ise oldukça dikkat çekti. İşte daha önce görev yaptığı ülkelerden Yunanistan'da Branco ile ilgili flaş sözler...(FB SPOR HABERLERİ)
"Mario Branco, 2018 yazında, PAOK'a zor bir dönemde geldi. PAOK'un sahibinin sahaya girdiği olaylı AEK maçında yaşananların ardından, 2018 yazında ayrılan Sportif Direktör Lubos Michel'in yerini aldı.
PAOK'a önemli bir özgeçmiş ile geldi ancak kendisinden beklenenleri yapamadı. Neredeyse 1.5 yıl sonra, 2020 yazında ayrılması tesadüf olmadı.