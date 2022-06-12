Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Cyle Larin'e sürpriz bir talip çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cyle Larin'e sürpriz talip! Fenerbahçe ve Başakşehir derken...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarla sözleşme uzatmayan Cyle Larin için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanada'lı forvetin adı hem Fenerbahçe hem Başakşehir ile anılırken sürpriz hamle Yunanistan'dan geldi. İşte transferde yaşanan son detaylar...(BJK - FB SPOR HABERİ)
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Cyle Larin'e sürpriz bir talip çıktı.
Adı forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ile de anılan oyuncu, beklenmedik bir kulübe transfer olmaya yakın konumda bulunuyor.
Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.