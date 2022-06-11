Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de eksik bölgeler belirlendi.
TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcelo Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus'un istediği bölgeler için harekete geçti. Sol beke transfer yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Marcelo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, Brezilyalı savunmacının transfer kararıyla ilgili flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'da sol bek ve santrfor mevkilerine öncelik verildi.
Çekyalı sol bek Filip Novak'ın performansıyla hayal kırıklığı yaratmasının ardından sarı-lacivertliler o mevkide çözümü Ferdi Kadıoğlu'da bulmuştu.