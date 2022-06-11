FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ! Milan'da Maldini Kanarya'nın yıldızını istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni sezonda Jorge Jesus'la sezona giriş yapacak olan sarı-lacivertlilerde gözler gelecek transferler kadar takımdan kimlerin ayrılacağına çevrildi. İtalya Serie A 'da şampiyon olan Milan'da Paolo Maldini Fenerbahçeli yıldıza kancayı attı. İşte o isim ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2022- 12:38