Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Transferde 3 rakip birden
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir futbolcu geldi. Orta sahada Crespo ve Zajc'a alternatif bir isim arayan sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un eski öğrencisi Vinicius Souza'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretini noktalamak için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.
Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgeler için temaslarını sıklaştırdı.