Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kim Min-Jae'nin yeni takımı belli oldu.
TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae yuvadan uçuyor! Fenerbahçe'nin beklentisi...
Gelecek sezon için planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin gözde isimlerinden olan Kim Min-Jae, sarı lacivertliler ile ayrılık aşamasına geldi. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken defans oyuncusunun yeni takımı belli oldu. Kanarya'nın istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kim Min-Jae'nin yeni takımı belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Güney Koreli stoper transferin gözdesi konumuna gelmişti.
Fotomaç'ın haberine göre, transferde birçok takımı peşinden koşturan Kim Min-Jae adım adım Napoli'ye ilerliyor...