TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae yuvadan uçuyor! Fenerbahçe'nin beklentisi...

Gelecek sezon için planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin gözde isimlerinden olan Kim Min-Jae, sarı lacivertliler ile ayrılık aşamasına geldi. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken defans oyuncusunun yeni takımı belli oldu. Kanarya'nın istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2022- 06:40