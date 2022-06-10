Sarı-Lacivertliler'de savunmanın iki önemli ismi, Kim Min-jae ile Attila Szalai, Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunuyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'den flaş talep! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacılarından Attila Szalai'nin geleceği merak konusu. Macar stopere Avrupa'dan büyük ilginin olduğu bilinirken sarı lacivertliler oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Öte yandan Szalai'den ise flaş bir talep geldi. İşte ayrıntılar...
Yönetim, iki stoperi aynı transfer döneminde göndermeyi kesinlikle düşünmüyordu.
Napoli'nin 23 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı Kim, Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi.