Fenerbahçe'nin Doğukan Sinik aşkı alevlendi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan yerli hamlesi! Süper Lig'in yıldızı...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni sezona Jorge Jesus ile başlayacak olan sarı-lacivertlilerde gündem transfere çevrildi. Fenerbahçe'de buna göre listenin ilk sırasında Süper Lig'in yıldız ismi var. İşte transferde son detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'nin Doğukan Sinik aşkı alevlendi.
A Milli Takımımız'ın Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı maçta iki gol birden atarak yıldızlaşan Doğukan'ı bir süredir takip ediyor.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre oyuncunun kulübü Antalyaspor ile menajerler aracılığıyla iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, bu kez genç oyuncu için resmen düğmeye basıyor.