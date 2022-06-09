Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle 32 maça çıkan genç futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performansla adından söz ettirdi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Doğukan Sinik'in Antalyaspor ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.