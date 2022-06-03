Jorge Jesus mevcut kadroyu genel olarak korusa da takımda revizyon da yaşanacak. İlk sinyaller gelmeye başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus onay verdi! Kanarya bombaları patlatıyor
Fenerbahçe Jorge Jesus'u takımın başına getirmesinin ardından transferde de atağa kalktı. Sarı lacivertlilerde, gidecek oyunculardan elde edilecek gelirle kaynak yaratılacak. Kanarya, bu gelirlerle transferde 4 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Jorge Jesus mevcut kadroyu genel olarak korusa da takımda revizyon da yaşanacak. İlk sinyaller gelmeye başladı.
Fotomaç'ın haberine göre, yeni transferlere yer açılması ve kaynak oluşturmak için en az 2 oyuncunun satılacağı konuşuluyor.
Liste başında Güney Koreli stoper Kim Min-Jae bulunuyor.