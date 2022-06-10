Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamaları sürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Jorge Jesus sonrası bir bomba daha! Yeni futbol direktörü...
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesi büyük ses getirmişti. Sarı lacivertli ekipte hamleler devam ediyor. Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Kanarya'nın yeni futbol direktörünü açıkladılar. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı lacivertli ekip, kulübesini Jorge Jesus'la sağlama aldı.
Portekizli deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe'ye imza atması Avrupa'da da büyük ses getirdi.