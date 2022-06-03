Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Portekizli antrenör Mesut Özil ile ilgili gelen bir soruya ise flaş bir cevap verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Portekizli antrenör Mesut Özil ile ilgili gelen bir soruya ise flaş bir cevap verdi.

İşte o sözler...

"Futbolda geçmişin de başardıklarınız çok önemlidir. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil, geçmişi çok önemli bir oyuncu ama kendisi ile ilgili kulübün aldığı karara aynı şekilde devam edeceğiz. Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil, başka bir isim değil. Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'deki oyuncularla devam edeceğim."