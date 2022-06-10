Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sözleşme imzaladıktan sonra Portekiz'e geri dönmüştü.
FENERBAHÇE HABERİ - Jorge Jesus’tan flaş açıklamalar! Transfer…
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Jesus, Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini açıklarken, transfer konusunda da önemli sözler söyledi. İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri... (aspor.com.tr / Dış Haber / Bora Salgın)
Eşyaları toplayan deneyimli hoca, İstanbul'a yeniden gelmek için yola çıktı.
Jorge Jesus, havalimanında Portekiz basınından A Bola'ya özel açıklamalarda bulundu.