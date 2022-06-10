Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Wout Weghorst transferinde kötü haber!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Bu doğrultuda golcü çalışmalarını sürdüren iki ekip, İngiltere'de Burnley forması giyen Wout Weghorst'u listesine almıştı. Yıldız golcü için transfer görüşmelerini sürdüren iki dev takıma Burnley'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)