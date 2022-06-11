Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da flaş Pelkas gelişmesi! O rakam ve karar...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertli ekip, Jorge Jesus'un da gelişiyle birlikte güçlü bir kadro kurarak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Öte yandan Kanarya'da, Pelkas konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Sarı lacivertli ekip, bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yaparak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Jesus'un da gelmesiyle birlikte birçok oyuncunun geleceği merak konusu.