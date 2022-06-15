Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamaları teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde sürüyor. Sarı lacivertli yönetim Portekizli hocanın talepleri doğrultusunda kadroya bir bir takviyeler yaparken takımdaki bazı isimler hakkında ise flaş gelişmeler yaşanıyor. O futbolculardan birisi de Serdar Dursun. Öte yandan Jesus ise oyuncu hakkında kararını verdi. İşte transfer gelişmesine dair ayrıntılar...

Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çeken yıldız golcü, yeniden Alman Ligi ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu performansla alkışlanan sonrasında ise gollerine Milli Takım'da devam eden tecrübeli oyuncu Bundesliga ekiplerinin takibinde…

BUNDESLIGA EKİBİ DEVREDE

A Milli Takım formasıyla 8 maçta 7 gole imza atan Serdar Dursun'u Bendesliga ekiplerinden Augsburg'un ilgisinin olduğu belirtildi. Ayrıca 2. Lig ekibi Nürnberg'in de Serdar Dursun için harekete geçtiği öğrenildi.

JESUS BIRAKMAK İSTEMİYOR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un tecrübeli oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve onu kesinlikle bırakmak istemediği vurgulandı. Sarı-Lacivertli Yönetimin de gelen teklifleri düşünmeden geri çevirdiği belirtildi.

BEDAVAYA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Darmstadt'tan bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Serdar Dursun, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. 30 yaşındaki golcü geçen sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmada 15 gole imza atarak dikkatleri çekti.

SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR

Almanya altyapısı olan Serdar Dursun, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli golcünün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

4 GOLLE YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 2 milyon Euro piyasa değeri olan Serdar Dursun yaklaşık 1 yıl sonra değerini 3.5 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Serdar Dursun Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarında attığı 4 golle yıldızlaştı.