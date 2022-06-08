TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Ozan Tufan ve Allahyar piyangosu! İşte kasaya girecek para

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun yapılanması adına hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz basınına göre; İngiltere Championship ekibi Hull City, Allahyar ve Ozan Tufan'ın transferlerini bitirdi. Hull City'nin bu transferler için Fenerbahçe'ye ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte o rakam... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)