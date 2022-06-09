Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.
Fenerbahçe'ye Portekiz'den transfer! Jorge Jesus ikna etti Porto'nun elinden kapıldı
Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya'da Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirilmesiyle beraber kadroyu güçlendirmek için çalışmalar başladı. Deneyimli teknik adamın raporları doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, ilk transferini Portekiz'den gerçekleştirmek üzere... Sarı-lacivertlilerin, Porto'nun da istediği oyuncuyla anlaşmaya vardığı ifade edildi. İşte gündem yaratan o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip, Portekizli antrenörün raporları doğrultusunda ise transfer çalışmalarına başladı.
Kanarya'da sürpriz ayrılıkların yaşanmaması durumunda transfer bombaları patlayacak.