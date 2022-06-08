Süper Lig'de bu sezon en çok konuşulan oyunculardan birisi de Mario Balotelli'ydi.
Son dakika spor haberleri: Mario Balotelli'den Galatasaray itirafı! Fenerbahçe...
GALATASARAY SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor formasıyla göz dolduran Mario Balotelli'den sürpriz bir açıklama geldi. İşte Balotelli'den Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri...
Adana Demirspor'da ekstra bir performans ortaya koyan ve 33 maçta 19 gol, 6 asist üreten İtalyan golcü, sarı-kırmızılı kulübe adeta göz kırptı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Balotelli gelen bir soru üzerine, şu yanıtı verdi: