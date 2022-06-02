Fenerbahçe, Naz Aydemir Akyol ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Milli voleybolcuyu daha önce 2009'da kadrosuna katan Fenerbahçe, 2012 yılında oyunucusunu Vakıfbank'a transfer etmişti. Naz Akyol, 2019'da yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü. Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla yerli voleybolcuyla yolları ayırdıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, "Değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile yollarımız ayrılmıştır. Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için geçmişten bugüne sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi'nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca "En İyi Pasör" olarak kariyerini taçlandıran Naz Aydemir Akyol'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." diyerek milli voleybolcusuna veda etti.