Kanarya'da teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un getirilmesiyle birlikte transfer piyasası da canlandı.
Fenerbahçe'den çifte bomba! Transferde Jorge Jesus ve Alex de Souza detayı
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transfer harekatı hız kazandı. Portekizli hocanın raporu doğrultusunda transferlerin büyük bölümü 13 Haziran'da başlayacak olan hazırlık kampına yetiştirilme hedefinde. Kanarya'da, Jesus'un öncelik verdiği 2 yıldız için harekete geçildi. Transferde Alex de Souza detayı da dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya'da teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un getirilmesiyle birlikte transfer piyasası da canlandı.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, usta çalıştırıcının isteği doğrultusunda transferlerin büyük bölümünü 13 Haziran'da başlayacak kampa yetiştirmeyi planlıyor.
Bunun için de Jorge Jesus'un listesindeki isimlerle görüşmeler başlandı.