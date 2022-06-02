Jorge Jesus Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi! İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Sarı lacivertli camiada Portekizli antrenör için artık resmi açıklama beklenirken Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni de gezdi. İşte Kanarya'dan yapılan o paylaşım ve ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Sarı lacivertli camiada Portekizli antrenör için artık resmi açıklama beklenirken Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni de gezdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesislerimizi gezdi. Jorge Jesus'a tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de eşlik etti.

Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesislerimizde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı. Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesislerimizde bulunan çim sahaları gezdi."