Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya'da flaş Altay Bayındır gelişmesi!
Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle beraber transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi bulunan Fenerbahçe'de, Avrupa devlerinin radarında olan Altay Bayındır ile flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Portekizli hocanın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde tüm mevkiler için yoğun bir operasyon yürütülüyor.
Sözleşmesi sona eren genç file bekçisi Berke Özer ile yollar ayrıldı.