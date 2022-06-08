Beşiktaş ve Fenerbahçe Wout Weghorst transferinde karşı karşıya!

Beşiktaş ve Fenerbahçe Alexander Sörloth transferinden sonra bir isim için daha karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların el sıkıştığı Wout Weghorst'a Fenerbahçe de talip oldu. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün kulübü Burnley ile anlaştı. Transfer için Weghorst'un yanıtı beklenirken, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği kaydedildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 06:40